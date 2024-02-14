ليس محمد صلاح.. كونتي: أردت ضم نجم ليفربول والدبابة البشرية للسيطرة على إنجلترا!

"خطتي لم تكتمل مع تشيلسي"

كشف المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي وإنتر ميلان السابق، عن خطته التي لم تكتمل لتدعيم البلوز بعدد من النجوم خلال فترة وجوده مع النادي اللندني.

وتولى كونتي مهمة تشيلسي في صيف 2016، قبل أن يرحل بعد موسمين، بعد أن حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016-17.

وفي مقابلة حصرية مع صحيفة "تليجراف"، قال كونتي: "على مدار مسيرتي، كنت أصل دائمًا إلى الأندية التي أتولى قيادتها وهي في وضع صعب وتعاني من المشاكل. أنا أقوم دائمًا بالبناء".

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وتابع: "بعد موسمي الأول في تشيلسي، عندما فزنا باللقب، كان من الممكن أن نصبح مسيطرين على البطولات في إنجلترا. تحدثنا مع روميلو لوكاكو وفيرجيل فان دايك، ومع هذين اللاعبين المهمين كان بإمكاننا تغيير الوضع".

وختم: "جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم. ولديه إدارة تدعمه من خلال الاستثمار بالتعاقد مع صفقات مهمة، لأنهم يريدون البقاء في قمة العالم، ومن الصعب جدًا المنافسة على نفس المستوى".

وكان الموسم الأول لكونتي مع تشيلسي أفضل ما يكون، لكن انخفض أداء البلوز بشكل كبير في الموسم التالي حيث احتل الفريق المركز الخامس في البريميرليج وأضاع فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا، مما أدى إلى إقالة المدرب الإيطالي.