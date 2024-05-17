ليس محمد صلاح .. قرار حاسم يفتح باب انتقال نجم منتخب مصر إلى دوري روشن

هل نرى نجم مصري جديد في دوري روشن الموسم المقبل؟

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فتح أحد نجوم منتخب مصر المحترفين في أوروبا الباب أمام إمكانية انضمامه إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وكشف الإعلامي فابريتسيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن محمد النني لاعب وسط آرسنال والمنتخب المصري، سيرحل بنهاية الموسم بعد انتهاء عقده.

وأضاف رومانو أن سيدريك سواريس أيضًا سيرحل عن آرسنال بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وكانت بعض الأخبار قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى أن نادي الاتفاق يسعى للتعاقد مع محمد النني خلال الفترة الماضية.

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كما حظي النني باهتمام من جانب الأندية السعودية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن فضّل اللاعب المصري الاستمرار مع آرسنال.

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