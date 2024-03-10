ليس محمد صلاح أو فيرجيل فان دايك .. إيرلينج هالاند يختار "الأروع" في ليفربول

النجم النرويجي يكشف عن أفضل لاعب في ليفربول من وجهة نظره

خرج النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي بتصريح مفاجئ، عن نجوم ليفربول قبل المواجهة التي ستجمع بين الطرفين، بشأن الأفضل بين نجوم "الريدز".

ويواجه مانشستر سيتي نظيره ليفربول مساء اليوم الأحد، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالجولة 28 على ملعب أنفيلد.

وقال هالاند خلال تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "ليفربول حصل على بعض اللاعبين الرائعين، وقاموا بشراء لاعبين جدد، دومينيك سوبوسلاي لاعب مذهل".

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وأضاف النجم النرويجي: "يمتلك ليفربول العديد من اللاعبين الرائعين، ولكن الشيء الجيد هو أننا أيضًا نمتلك لاعبين رائعين".

واختتم هالاند تصريحاته قائلًا: "علينا أن نتحلى بالشجاعة، وعلينا أن نكون جاهزين وسنحاول التغلب على ليفربول ونجومه".