ليس مجرد سفير .. تشافي في مهمة رسمية بكأس العالم

المدرب الإسباني يفكر في برشلونة مع انطلاق كأس العالم

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سفر مدرب فرق برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز إلى الدوحة من أجل العمل مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

حيث أوضح تقرير "Relevo" أن تشافي سيسافر إلى قطر كسفير للجنة العليا المنظمة لكأس العالم، وسيصل إلى الدوحة يوم 25 نوفمبر.

وأضاف التقرير أن تشافي سيكون لديه جدول مزدحم بالفعاليات التي تروج لكأس العالم بالتعاون مع المؤسسة القطرية، التي تربطها به علاقة مهمة منذ فترة وجوده كمدرب لنادي السد.

بالإضافة إلى ذلك، سينتهز مدرب برشلونة الفرصة ليكون قريبًا من لاعبيه بين الأحداث، ومتابعة عودة بعض الأسماء من الإصابات والحالة البدنية والفنية للاعبي البلوجرانا.

ومع ذلك، سيكون لديك أيضًا وقت للاستمتاع بالمدينة ولم شمل مع الأصدقاء الذين تركتهم في الدوحة، ومن بينهم، مدرب قطر، فيليكس سانشيز، الذي تربطه به علاقة خاصة للغاية.