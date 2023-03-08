"ليس مثاليًا وعليه أن يتعلم".. قرار إريك تين هاج بشأن برونو فيرنانديش بعد فضيحة ليفربول

أحمد مجديأحمد مجدي
|
Bruno Fernandes Manchester United 2022-23Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازمانشستر يونايتدإريك تن هاجبرونو فيرنانديز

البرتغالي يقدم مستويات سيئة مؤخرًا

أعلن مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج أن البرتغالي برونو فيرنانديش سيظل القائد الثاني للفريق على الرغم من موجة الانتقادات التي وجهت للاعب خط الوسط بعد الأداء الكارثي في المباراة التي انتهت 7-0 أمام ليفربول على ملعب أنفيلد يوم الأحد.

فيرنانديش هو القائد الثاني بعد هاري ماجواي ، الذي ظهر في مباريات قليلة هذا الموسم، والبعض ينادي باختيار لاعبين مثل كارلوس كاسيميرو أو ماركوس راشفورد للقيام بهذا الدور.

واعترف تين هاج بأن فيرنانديش ارتكب أخطاء ضد ليفربول، لكنه أصر على أنه لا يزال عنصرًا رئيسًا في فريقه مسلطًا الضوء على مساهمته الجيدة هذا الموسم.

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي: "إنه يلعب موسمًا رائعًا، لقد كان له دور مهم حقًا في الوصول لمكانتنا الحالية، يمنح الطاقة للفريق، ليس فقط بالركض كثيرًا وإنما بالركض بالطريقة الصحيحة والاتجاه السليم، إنه يعطي المثل اللاعبين ويلهمهم".

وأردف: "لكن لا يوجد أحد مثالي، الجميع يرتكب أخطاء، عليه أن يتعلم كما علينا جميعًا أن نفعل، سيقوم بذلك لأنه ذكي، أنا سعيد بوجود برونو فيرنانديش في الفريق وبقيادته عندما لا يكون هاري (ماجواير) في الملعب".

إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟

13447 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟

  • 62%دور الـ16
  • 14%ربع النهائي
  • 8%نصف النهائي
  • 16%النهائي
13447 الأصوات
معركة التريفيا الكبرى! لغاية ١٠٠٠٠$ من الجوائز اليومية
سجل الآن

اختيارات المحررين