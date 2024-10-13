ليس مبابي وحده.. نجم ريال مدريد "المصاب" سافر أيضًا خارج إسبانيا!

من فعل ذلك؟

تسبب الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد في الكثير من الجدل، بعدما صورته وسائل إعلام وهو يقضي إجازته في ستوكهولم وكورسيكا.

وغاب مبابي عن معسكر فرنسا في فترة التوقف الدولي الحالية، للتعافي من إصابة عضلية، علمًا بأنه شارك مع ريال مدريد قبل فترة التوقف مباشرة، ما فتح باب التساؤلات حول عدم انضمامه.

وشنت الجماهير الفرنسية هجومًا على النجم الفرنسي، منذ الخميس الماضي، حين التقطت عدسات إحدى الصحف السويدية مجموعة صور لمبابي وهو يغادر أحد المطاعم بينما كان يرتدي قناعًا للتخفي، قبل أن يتوجه إلى أحد الملاهي الليلية (وقت مباراة منتخب فرنسا في دوري الأمم الأوروبية).

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وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فلم يكن مبابي هو اللاعب الوحيد في ريال مدريد الذي سافر في فترة التوقف الدولي، وهو يعاني من إصابة.

وأوضحت أن "براهيم دياز سافر أيضًا خارج إسبانيا، وتحديدًا إلى المغرب، من أجل دعم منتخب الأسود في مباراته ضد جمهورية إفريقيا الوسطى، والتي انتهت بفوز مغربي (5-).

وختمت: "لم يكن هذا هو العمل الوحيد لدياز هذه الأيام، بل عاد إلى إسبانيا وحضر الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس لرابطة مشجعي ريال مدريد في المغرب".

ويعاني دياز من إصابة في العضلة الضامة اليمنى، والتي تعرض لها خلال الانتصار على ريال سوسيداد، الشهر الماضي في الدوري الإسباني، وهو ما أبعده عن معسكر منتخب المغرب الحالي.