ليس مانشستر سيتي ولا آرسنال .. الكشف عن هوية العملاق الإنجليزي المهتم بضم مبابي

الهلال السعودي متواجد في الصورة

الصراع مشتعل من أجل الحصول على خدمات المهاجم كيليان مبابي، وسط الأنباء المستمرة حول رحيله عن باريس سان جيرمان هذا الصيف.

باريس قرر استبعاد اللاعب من جولته الآسيوية للاستعداد للموسم الجديد، وذلك بسبب إصراره على عدم تجديد عقده والرحيل عن النادي بالمجان في يونيو 2024.

النادي الفرنسي يرفض هذه الفكرة تمامًا، ويفضل ربط اللاعب بعقد أطول، أو التخلي عنه بأعلى سعر ممكن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لشبكة "RMC Sport" الفرنسية، فإن نادي تشيلسي الإنجليزي يريد التعاقد مع مبابي لتدعيم هجوم فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

وتكشف بذلك الشبكة عن اسم النادي الإنجليزي الذي انضم لصراع التعاقد مع مبابي، بعد انتشار أنباء عن بعض الأندية الأخرى مثل آرسنال ومانشستر سيتي.

ويبقى ريال مدريد هو الطرف الثابت غير المتغير في سباق مبابي، ولكن من غير الواضح انتظار النادي الإسباني للصيف القادم أو الدخول في مفاوضات مع باريس لضمه بالميركاتو الحالي.

وفي سياق متصل كشفت الشبكة أن نادي الهلال السعودي أبدى استعداده لدفع 200 مليون يورو مقابل التعاقد مع صاحب الـ24 سنة.

جدير بالذكر أن مبابي انضم إلى الفريق الباريسي، في صيف 2017، قادمًا من موناكو الفرنسي، حيث سجل 212 هدفًا وصنع 98 آخرين، خلال 260 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.