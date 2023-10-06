ليس ماكسيمان .. إصابة صادمة تضرب الأهلي قبل ديربي الاتحاد!

يايسله اختار البديل بالفعل

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ضربة قوية تعرض لها ماتياس يايسله مدرب الأهلي السعودي، بإصابة أحد أهم اللاعبين بفريقه قبل الديربي المرتقب أمام الاتحاد ببطولة دوري روشن.

المدافع التركي يعاني من تورم في الركبة لذلك من المقرر غيابه عن مواجهة الاتحاد المقرر إقامتها مساء اليوم، الجمعة بالجولة التاسعة من بطولة الدوري، وذلك حسبما أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، في أنباء مُقلقة لجمهور الأهلي ومدرب الفريق.

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وأشارت الصحيفة إلى أن يايسله قرر الاعتماد على عبد الباسط هندي لتعويض غياب المدافع التركي أمام الاتحاد، طمحًا في سد العجز الذي يتركه غياب ديميرال في هذا الاختبار الصعب.

وفي سياق متصل أكدت أن آلان سانت ماكسيمان تواجد في عيادة النادي لتلقي العلاج من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا، وسط شكوك حول غيابه هو الآخر عن الديربي.

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يذكر أن الأهلي يخوض مواجهة الاتحاد وهو في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي بـ16 نقطة، مقابل 19 نقطة للعميد الذي يحتل المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن التعاون المتصدر.

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