ليس مارسيلو جروهي .. الشباب يتقدم بعرض من أجل التعاقد مع محترف الاتحاد

هل يوافق الاتحاد على رحيل نجمه إلى الشباب؟

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يحاول نادي الشباب خلال الوقت الحالي، لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، من أجل تحسين وضعيته في بطولة دوري روشن السعودي، حي يحتل المركز الـ11 ببطولة دوري روشن السعودي.

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ويفاوض الشباب حاليًا نظيره الاتحاد، من أجل التعاقد مع البرازيلي مارسيلو جروهي حارس الفريق، ولكن هناك مفاوضات أخرى لضم نجم آخر في صفوف العميد.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن نادي الشباب تقدم بعرض من أجل شراء البرازيلي رومارينيو لمدة موسم ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويعد رومارينيو من الأسماء المرشحة للاستغناء عنها من قبل نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وفقًا لما أوردته بعض التقارير الصحفية.

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ويمتلك الاتحاد في صفوفه 10 لاعبين محترفين، يُريد التخلص من 2 على أقل تقدير قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قد يكون رومارينيو ضمنهم.

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