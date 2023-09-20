ليس ليونيل ميسي .. حكيمي: هذا اللاعب يستحق التتويج بالكرة الذهبية

أشرف حكيمي يكشف عن رأيه في من يستحق التتويج بالكرة الذهبية.

أشاد اللاعب المغربي الدولي، أشرف حكيمي، بزميله كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مع الكشف عن رأيه في من يستحق التتويج بالكرة الذهبية هذا العام.

ساعد مبابي النادي الباريسي بالأمس للفوز بنتيجة 2/0 أمام بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال حكيمي في حديثه لقناة "بي إن سبورتس": "مقارنة بما فعله مبابي العام الماضي، بالنسبة لي، فهو يستحق الفوز بالكرة الذهبية، إنه لاعب رائع وآمل أن يتمكن من الفوز بها هذا العام".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ميسي هو حاليًا المرشح الأوفر حظًا للحصول على الكرة الذهبية الثامنة التي عززت رقمه القياسي بعد فوزه بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين. مع تواجد إيرلينج هالاند أيضًا بعد تسجيله 56 هدفًا في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، والذي فاز به بالثلاثية (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا).

الجدير بالذكر أنه على الرغم من عدم تمكن مبابي من رفع لقب كأس العالم رفقة فرنسا، إلا أنه كان هداف البطولة وتمكن من تسجيل 41 هدفًا على مستوى الأندية لصالح باريس سان جيرمان في موسم 2022-23.