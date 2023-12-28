ليس لونين ولا كيبا .. ريال مدريد يضع عينه على الوريث الأفضل لكورتوا

صفقة محتملة خلال الصيف القادم

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني، في البحث عن الوريث الأنسب للحارس البلجيكي تيبو كورتوا في عرين الفريق على المدى البعيد.

كورتوا الذي يعاني حاليًا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي عقده ينتهي مع ريال في 2026، ويتواجد بدلًا منه الحارس كيبا المُعار من تشيلسي والأوكراني أندريه لونين.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن ريال يبحث في الوقت الحالي عن حارس يمكنه قبول مركز الحارس الثاني لكورتوا، وذلك بسبب عدم اليقين حول موافقة لونين على هذا الدور بعد نهاية الموسم الجاري.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ريال كان يرى في كيبا هو الرجل المناسب للعمل مع كورتوا بعد عودته من الإصابة، ولكن فقدانه لمركزه في الأسابيع الأخيرة جعل النادي يدرس خيارات أخرى بدلًا من تحويل صفقة إعارته إلى انتقال دائم.

وفي هذا السياق يبحث النادي الإسباني في قارة أمريكا الجنوبية عن هذا الحارس المنشود، وهناك أنباء حول الاهتمام بضم الحارس الأوروجوياني الشاب راندال رودريجيز لاعب بينيارول البالغ من العمر 20 سنة.

ومن المقرر أن يتجه ريال إلى مثل هذا النوع من الخيارات قليلة التكلفة، بعيدًا عن المبالغ الضخمة التي تم دفعها في حراس مرمى مؤخرًا في أوروبا مثل أليسون بيكر وأندريه أونانا وكيبا.