"ليس كل شيء للبيع".. برشلونة يسد جميع الطرق على بايرن ميونخ ويحبط توخيل!

لابورتا يتمسك بصخرة البارسا رغم الأزمة الطاحنة

كشفت تقارير صحفية، عن كواليس قرار إدارة برشلونة، بعدم إطلاق سراح المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويرتبط أراوخو بعقد مع برشلونة، حتى صيف 2026، مع وجود شرط جزائي في عقده يُقدر بحوالي مليار يورو، فيما أشارت عدة تقارير صحفية إلى أن بايرن ميونخ كانت لديه رغبة ملحة للفوز بخدماته في الشتاء الماضي من أجل تأمين دفاعه الذي يعاني كثيرًا هذا الموسم.

ونشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، تقريرًا أكدت خلاله أن برشلونة رفض كافة العروض المقدمة للمدافع الأوروجواياني، رغم أن بيعه بمقابل مادي كبير قد يعين البارسا على سد جزء من احتياجاته المادية، في ظل الأزمة التي يعاني منها النادي.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن بايرن ميونخ قدم عرضين لبرشلونة للحصول على أراوخو (25 عامًا) في يناير الماضي، مقابل 90 مليون يورو، حيث تضمن العرض الأول دفع (70 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليونًا) كمتغيرات، مع زيادة كبيرة في راتب اللاعب.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة رفض العرض الأول، ليعدل بايرن ميونخ عرضه، حيث رفع السعر الثابت إلى 80 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات)، لكن هذا العرض أيضًا لم يلق قبولًا لدى إدارة البلوجرانا.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن بايرن ميونخ ألقى بكل ثقله من أجل حسم صفقة أراوخو، حتى أن الألماني توماس توخيل، مدرب الفريق البافاري تدخل بنفسه وتواصل مع مدافع برشلونة من أجل إقناعه بمشروع البايرن.