ليس للإنذار فقط.. الإيقاف يهدد الهلال والنصر بديربي بلا نجوم!

عاصفة من الغيابات تهدد مباراة الديربي..

SHAHID

هل تصبح مباراة القمة "تحصيل حاصل"؟.. هكذا يترقب عشاق الكرة السعودية، موقف النصر والهلال، قبل مباراة الديربي، خاصة مع اقتراب الهلال من حسم لقب الدوري السعودي.

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وتقام مباراة النصر والهلال، على ملعب الأول بارك، في التاسعة مساء الجمعة 17 مايو، في قمة الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن 8 لاعبين من صفوف الهلال والنصر، مهددين بالغياب عن مباراة الديربي، حال الحصول على بطاقة صفراء في الجولة المقبلة، حيث يحل النصر ضيفًا على الأخدود، مساء اليوم، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، فيما يلتقي الهلال بنظيره الحزم، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، مساء السبت.

وتضم قائمة اللاعبين المهددين بالغياب عن الديربي، حال تلقي إنذار في مباراتي الجولة 31، لتراكم البطاقات الصفراء، كلًا من علي البليهي، خاليدو كوليبالي، مالكوم فيليب، ميشايل ديلجادو، صالح الشهري من الهلال، وعلي لاجامي، نواف بوشل، أليكس تيليس من النصر.

وبخلاف المهددين بالإيقاف، فإن حارس النصر نواف العقيدي يواصل الغياب عن الملاعب حتى نهاية الموسم، بعد عقوبة الإيقاف لمدة 5 شهور، من لجنة الاحتراف، بسبب أزمته مع معسكر المنتخب الوطني في كأس آسيا، فيما بات نجم الهلال مالكوم، مهددًا بالغياب عن لقاء النصر، حتى لو لم يحصل على بطاقة صفراء أمام الحزم، حال إصدار عقوبة من لجنة الانضباط ضد اللاعب، على خلفية الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد، بداعي قيام البرازيلي بتوجيه إشارة خارجة، خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

في المقابل، يواصل سالم الدوسري، جناح الهلال، تأهيله للحاق بمباراة الديربي، بعد تأكد غيابه عن مباراة الحزم لعدم جاهزيته، إثر التعافي من إصابة العضلة الخلفية، فيما يقترب من العودة للتدريبات الجماعية، ليثير الشكوك حول إمكانية اللحاق بمواجهة النصر.

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وفي حالة فوز الهلال أو التعادل مع الحزم، فإن كتيبة المدير الفني جورج جيسوس ستحسم التتويج رسميًا بلقب دوري روشن السعودي، وسيتأكد بقاء النصر في الوصافة، قبل مباراة الديربي، علمًا بأن الفريقين سيلتقيان مجددًا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في نهاية الموسم.

SHAHID