"ليس لديكم أي إحساس!" .. موقف النصر تجاه جماهيره بعد وداع السوبر يتسبب في غضب جم

تغريدة زادت من غضب الجماهير بعد وداع السوبر..

لم تكن الهزيمة وحدها هي ما أغضب جمهور النصر السعودي في ليلة أمس الإثنين، إنما كذلك موقف المركز الإعلامي للنادي زاد من ذاك الغضب.

العالمي ودع كأس الدرعية للسوبر السعودي بالأمس، بعد الهزيمة أمام الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، في مدينة أبوظبي الإماراتية، ضمن نصف النهائي.

وعقب المباراة، نشر المركز الإعلامي للنصر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تغريدة كتب بها: "المُسيّرات .. لا يمكن أن تُغيّر، شكرًا لجماهيرنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذه التغريدة حملت في التعليقات أسفلها هجوم جم من الجماهير على النادي، مؤكدين أنها تغريدة غير موفقة في وقت يودع به العالمي البطولة، بينما تباهي النادي بعدد الجمهور الذي زحف خلف الفريق دون مراعاة لعودتهم بخيبة أمل.

أحدهم كتب أسفل التغريدة: "والله مافيكم احساس ذي تغريده بالله وذا وقتها هذا همكم وااااو عندنا جمهور من كل انحاء العالم برافو صراحه طموح رهيب"، فيما علق آخر: "لا تقهروننا ما هو وقت هذه التغريدات!!"، قبل أن يضيف ثالث: "شكرًا وشكرًا وشكرًا لين متى؟ أبي أفرح، أبي أنا الي أشكرك مب أنت الي تشكرني، ياخي تفكى حس في جمهورك شوي".

يذكر أن فوز الهلال بالديربي صعد به لمواجهة الاتحاد في النهائي، المقرر إقامته في 11 من أبريل الجاري.