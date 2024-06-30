ليس لأسباب فنية .. ريال مدريد يضطر للإبقاء على سيبايوس بعد رحيل ناتشو وخوسيلو

ريال مدريد أمام عقبة سيحلها بتواجد سيبايوس

أصبح نادي ريال مدريد مضطرًا لإبقاء على داني سيبايوس وعدم التفريط فيه خلال الفترة الحالية، وذلك بعد رحيل ناتشو فيرنانديز وخوسيلو إلى القادسية السعودي والغرافة القطري بالترتيب.

وكشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، عن أن ريال مدريد سيُبقي على سيبايوس من أجل إحداث التوازن داخل القائمة، لتنفيذ لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة أن القائمة يجب أن تحتوي على 2 حارس مرمى على الأقل، بالإضافة إلى 8 لاعبين محليين، حيث يوجد حاليًا 7 لاعبين إسبان في قائمة ريال مدريد بتواجد سيبايوس.

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ويجب أن تحتوي القائمة الأولى على 4 لاعبين لعبوا في نفس النادي لمدة 3 مواسم، على أن يكون الحد الأقصى 17 لاعبًا في القائمة الأولى غير مقيدين.

وتضم قائمة ريال مدريد 7 محليين وهم: "داني كارفاخال، فران جارسيا، لوكاس فاسكيز، فيديريكو فالفيردي، سيبايوس، رودريجو، فينيسيوس جونيور".

وسيكون ريال مدريد في حاجة لإضافة لاعب آخر، وقد يكون جيسوس فاييخو، أو سيتم تصعيد نيكو باز أو ماريو مارتن للفريق الأول.