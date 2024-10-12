"ليس لاعب كرة قدم".. كوكوريلا ينتقد "العيب الوحيد" في نجم تشيلسي الأول!

"سيكون من بين الأفضل"

انتقد الإسباني مارك كوكوريلا، ظهير أيسر تشيلسي، البنية الجسدية لزميله في النادي اللندني كول بالمر.

ويقدم صاحب الـ22 عامًا عروضًا مميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث حسم الكثير من المباريات لفريق إنزو ماريسكا، بتسجيل 6 أهداف وصناعة 5 أخرى، في 7 مباريات بالمسابقة حتى الآن.

وقال كوكوريلا، في تصريح: "إذا رأيته دون قميصه (في المباراة)، فلن تقول أبدًا إنه لاعب كرة قدم، لكنه يطلق النيران، لا تبدو تسديداته قوية على أرض الملعب، لكنه يسجل جميعها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "إذا استمر على هذا النحو، فسيكون من بين الأفضل في العالم، ليس هناك الكثير من القوة الجسدية، لكن إذا كانت هذه هي مشكلته الوحيدة، فهو بخير".

وبعد انتقاله إلى ستامفورد بريدج مقابل 43 مليون إسترليني من مانشستر سيتي في صيف 2023، سجل بالمر 22 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة في موسمه الأول مع النادي اللندني.