ليس كوندي.. الكشف عن نجم منتخب فرنسا المقنع!

نجم فرنسا يثير الجدل في تدريبات منتخب بلاده...

أثار أحد نجوم فرنسا، الجدل وسط وسائل الإعلام عند انضمامه إلى بعثة منتخب بلاده، المشاركة في فترة التوقف الدولي الحالية، بسبب زيه المختلف.

ويستعد المنتخب الفرنسي، لمواجهة إسرائيل، ثم بلجيكا، يومي 10 و14 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ميرور"، فإن إبراهيما كوناتي، وصل إلى مقر بعثة المنتخب الفرنسي، مرتديًا قناعًا أخفى به رأسه بغطاء أخضر لامع، ثم داعب اللاعب المصورين وقال لهم: "لا تعرفوا من أنا؟ حاولوا أن تخمنوا".

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وأزال المدافع صاحب الـ 25 عامًا، القناع ليفاجئ وسائل الإعلام، في تصرف لم يعجب الجمهور الفرنسي، الذي هاجم كوناتي، واتهمه بأنه عليه أن يركز في كرة القدم، بدلًا من الاهتمام بالأزياء.

وتوقع البعض أن يكون اللاعب المقنع، هو جول كوندي، مدافع برشلونة خاصة انه يشتهر بأساليبه الغريبة في الملابس، والذي تهاجمه الجماهير في الكثير من الأحيان لنفس السبب الذي انتقدت كوناتي، لأجله.