ليس كريستيانو رونالدو ولا ليفاندوفسكي .. الكشف عن ملك الرأسيات في أوروبا!

لاعب برشلونة السابق يتصدر المشهد!

كشف تقرير عن أفضل نجوم دوريات أوروبا الكبرى في الفترة الماضية تسجيلًا للكرات الرأسية، وهو الذي أظهر مفاجأة كبيرة حيث لم يحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الصدارة.

جاءت صدارة ترتيب أفضل مسجلي الأهداف بالرأسيات بداية من 2008 اللاعب لوك دي يونج، نجم إشبيلية وبرشلونة السابق الذي سجل 74 هدفًا في 418 مباراة.

رونالدو يأتي ثانيًا في ترتيب تلك القائمة، بواقع 69 هدفًا سجلهم قبل انتقاله إلى دوري روشن السعودي وانفجاره مع النصر متألقًا في كل مناسبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في المقابل يبتعد صاحبا المركز الثالث روبرت ليفاندوفسكي وفيرناندو يورنتي عنهما، حيث سجل كل منهما 51 هدفًا في نفس الفترة برأسه.

جدير بالذكر أن لوك دي يونج الذي يلعب لآيندهوفن في الوقت الحالي سجل عشرة أهداف هذا الموسم في الدوري الهولندي يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي البطولة.