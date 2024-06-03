ليس كاسيميرو .. 150 مليون يورو وراتب خرافي من النصر لمحاولة ضم نجم مانشستر يونايتد!

صفقة مكلفة جدًا للنادي السعودي

كشف موقع "Caughtoffside" عن استعداد النصر للتقدم بعرض خرافي لضم برونو فرنانديش نجم وسط مانشستر يونايتد.

اللاعب البرتغالي كان هدفًا لجميع الأندية السعودية الكبيرة الصيف الماضي لكنه فضل الاستمرار مع ناديه الإنجليزي، إلا أن الوضع قد يختلف هذا الصيف بسبب الغموض المحيط بمستقبل مانشستر يونايتد والمدرب إريك تين هاج.

وارتبط فرنانديش مؤخرًا بعدد من الأندية أبرزها بايرن ميونخ وبرشلونة، لكن الموقع الإنجليزي أكد أن النصر ينوي التقدم بعرض قيمته 150 مليون يورو لإقناع اليونايتد بالتخلي عن صانع ألعابه، فيما سيقدم للاعب راتبًا سنويًا قدره 70-80 مليون يورو لإقناعه بقيول اللعب بجانب مواطنه كريستيانو رونالدو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات، كان قد أكد لـ "Caughtoffside" أن وكيل اللاعب صاحب الـ29 عامًا أجرى بالفعل محادثات مع بعض الأندية الأسبوع الماضي، مشيرًا في نفس الوقت أن تركيز فرنانديش ينصب على البقاء مع يونايتد لكن بشرط معرفة ملامح المشروع الجديد للنادي وخاصة ما يتعلق بشأن المدرب.

يُشار إلى أن النصر مرتبط كذلك بالنجم البرازيلي كاسيميرو، ويُنافسه على الصفقة مواطنه الأهلي، وتُشير جل التقارير إلى استعداد مانشستر يونايتد التخلي عنه مقابل السعر المناسب.