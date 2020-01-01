ليس كابتن ماجد.. هاتريك في مباراة واحدة ولكن في 3 حرّاس!

من هو ألفين مارتين الذي قام بهذا الشيء الفريد من نوعه؟

في سلسلة كابتن ماجد كان لديك البطل الخارق الذي يستطيع أن يفعل أي شيء في كرة القدم، لذلك فإنك لا تعاني من أجل تصديق أي شيء مهما بدا خارجًا عن المنطق.

أما في كرة القدم الحقيقية، فإنه على الرغم من تدخل المنطق في كثير من الأحيان، إلا أنك في حالات أخرى قد تشاهد ما هو أكثر جنونًا من الكابتن ماجد، أو ما يجعله شخصيًا يصاب بالجنون هو الآخر.

الهاتريك في كرة القدم ليس بالشيء النادر، بل إن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مثلًا يفعلانه كل شهر مرة على الأقل، ولكن هل سمعت من قبل عن لاعب يسجل هاتريك في مباراة واحدة ولكن في 3 حراس مختلفين؟

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إنه ألفين مارتين المدافع الذي يلعب في وست هام يونايتد، أو الذي كان يلعب هناك بالأحرى، حيث أن القصة ترجع إلى أكثر من 30 عامًا.

في 1986 لعب وست هام يونايتد أمام غريمه نيوكاسل، المناسبة كانت منافسات دوري الدرجة الأولى في إنجلترا، ونجح الفريق اللندني في النهاية في الفوز بنتيجة كبيرة استقرت عندثمانية أهداف لهدف.

الأمر ليس غريبًا حتى الآن، ففي 2020 وأمام أعين الجميع خسر ساوثهامبتون أمام ليستر سيتي بـ 9 أهداف للا شيء في البريميرليج، ولكن ما الغريب الآن؟

المدافع الإنجليزي شارك مع نيوكاسل في 469 مباراة، وكان شبيهًا بسيرخيو راموس وفيرناندو هييرو في كونه مدافعًا يعتاد تسجيل الأهداف.

وخلال هذه المباراة نجح في تسجيل أولى أهدافه في مرمى الحارس مارتين توماس، قبل أن يخرج هذا الحارس مصابًا، ليدخل كريس هيدورث بديلًا عنه.

واستمر اللاعب في تقديم أداء جيد خلال المباراة، حيث عاد المدافع الهداف ليسجل الهدف الثاني له، ولكن هذه المرة في شباك الحارس البديل كريس هيدورث.

ويشاء القدر أن يستمر المشهد السينمائي، فيخرج الحارس البديل كريس هيدورث، ليحل بدلاً منه الحارس الثالث بيتر بارديسلي، قبل أن يسجل ألفين هدفه الثالث ويكمل الهاتريك.

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وبذلك، يدخل التاريخ من أوسع أبوابه بإحراز ثلاثة أهداف في 3 حراس مرمى في مباراة واحدة، كاللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم حسب السجلات الرسمية.