"ليس من قيمنا الدينية ولا الاجتماعية" .. حسان تمبكتي يثير غضب الجمهور بـ"مظهره"!

ماذا فعل مدافع الهلال ومنتخب السعودية في مظهره كي يغضب الجمهور؟

SHAHID

تسبب أحدث ظهور لحسان تمبكتي؛ مدافع الهلال والمنتخب السعودي، في حالة من الاستياء بين الجماهير، الذين عابوا عليه مظهره، الذي ربما يخالف العادات السعودية.

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مدافع الزعيم في راحة سلبية حاليًا، حصل عليها بعدما ودع الأخضر كأس آسيا قطر 2023 من دور الـ16، لذا حرص على نشر بعض الصور من إجازته، لكن اختياراته لم تكن موفقة - من وجهة نظر الجماهير -.

اختار تمبكتي ارتداء بدلة بألوان بيضاء وسوداء مصبوغة بنظام معين، مع سلسال على صدره وقبعة فوق رأسه، في مظهر أشبه بمشاهير أمريكا الجنوبية.

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مع انتشار تلك الصور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بدأ الجمهور في الهجوم عليه، فكتب أحدهم: "ربنا لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا - عادات ليست من قيمنا لا الدينية ولا الاجتماعية"، فيما علق آخر: "أعوذ بالله لابس سلسال"، قبل أن يضيف ثالث: "سلسال وأنيق؟ بالله اقمعوا هالعفن".

بالطبع تلك الانتقادات وصلت لحسان أو ربما كان يعلم أنه سيتعرض له لغرابة مظهره، فقام بإغلاق التعليقات على تلك الصور دون غيرها على حسابه على "إنستجرام".

يذكر أنه من المقرر أن يعود تمبكتي للانتظام في تدريبات الهلال، استعدادًا لمواجهة النصر في الثامن من فبراير الجاري، في كأس موسم الرياض الودي.

SHAHID