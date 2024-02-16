ليس فينيسيوس .. ريال مدريد يختار ضحية صادمة لإفساح الطريق لمبابي!

سيتم عرضه للبيع في الصيف

بعد القنبلة المدوية التي فجرها النجم الفرنسي كيليان مبابي بإعلان رحيله عن باريس سان جيرمان، بدأ ريال مدريد التحضير لقدومه الصيف القادم.

مبابي البالغ من العمر 25 سنة أبلغ ناصر الخليفي رئيس النادي بقراره، أمس، الخميس، وفقًا للعديد من الصحفيين على رأسهم الإيطالي فابريزيو رومانو والإنجليزي ديفيد أورنستن.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت إن نجوم ريال مدريد لا يعرفون أي شيء عن كيفية سير المفاوضات مع مبابي حتى الآن، ولكن الجميع يرحب بقدومه بأذرع مفتوحة لإدراكهم الشديد لقيمته.

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ولكن يبدو أن هناك لاعب واحد لن يُرحب بهذه الفكرة، لأنها ستؤدي إلى رحيله عن سانتياجو برنابيو الصيف القادم، وذلك لأن مبابي لن ينضم لريال من أجل ملء مركز المهاجم الصريح فقط.

التكهنات في البداية كانت تشير إلى أن اللاعب هو فينيسيوس جونيور، لأنه يلعب على الجانب الأيسر المفضل لمبابي، ولكن تحسنه مؤخرًا من الناحية الفنية والسلوكية، جعل النادي يفكر في التضحية بمواطنه البرازيلي رودريجو.

ويأتي ذلك لأن صاحب الـ23 سنة لم يتألق بنفس الشكل الذي يقدمه فينيسيوس حتى الآن، رغم أن النادي وفر له جميع الظروف المناسبة وقام بالتجديد له حتى 2028، حيث يُطلق عليه "البرازيلي غير المنتظم"، ويعتقدون أنه لا يعمل على نفس مستوى زملائه في الفريق.

ولذلك سيكون الاحتمال الأقرب هو التخلي عنه بالميركاتو الصيفي القادم لإفساح المجال لمبابي، وكذلك لتوفير المزيد من الموارد المالية لقدوم الدولي الفرنسي.