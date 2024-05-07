ليس فينيسيوس أو هاري كين .. بيلينجهام يختار أفضل من لعب بجواره في مسيرته

الإنجليزي يتغنى بأساطير ريال مدريد

كشف النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، عن أفضل لاعب شارك معه غرفة الملابس في مسيرته الكروية.

وحصد بيلينجهام إعجاب وثقة جماهير ريال مدريد، منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي قادمًا من بوروسيا دورتموند، حيث أصبح أبرز نجوم الفريق بتسجيله 22 هدفًا وصناعة 10 أهداف، خلال 38 مباراة.

وفي مقابلة صحفية مع صحيفة "ماركا"، سئل بيلينجهام عن أفضل لاعب شارك معه غرفة الملابس في مسيرته، لكنه لم يكتف بلاعب واحد فقط واختار نجمين من أساطير ريال مدريد.

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ورغم أن بيلينجهام لعب مع نجوم كبار مثل هاري كين وهالاند وموسيالا وفودين وفينيسيوس، سواء في بوروسيا دورتموند أو ريال مدريد أو بقميص منتخب إنجلترا، لكن عندما سئل عن أفضل لاعب لعب إلى جواره، اختار الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشيد فيها النجم الإنجليزي بكروس ومودريتش، حيث كان قد ظهر في لقطة استثنائية خلال مواجهة مانشستر سيتي، عندما صفق للقائد توني كروس بعد تمريرته الرائعة التي ترجمها فينيسيوس جونيور إلى هدف في شباك البرازيلي إيدرسون.

وأضاف بيلينجهام خلال المقابلة: "أنا أستمتع بكوني لاعبًا لريال مدريد، في الأوقات الجيدة والسيئة عندما يتعين عليك النهوض والمحاولة مرة أخرى، كل ما يتعلق باللعب على أعلى مستوى في مثل هذا النادي الكبير يبدو رائعًا بالنسبة لي".

وختم: "عليك أن تستمتع بشعور التواجد في موقف سيئ وتعتقد أن هذا ليس وقتًا مناسبًا، لكن عليك تحمل المسؤولية ومساعدة الفريق على الخروج من تلك اللحظات السيئة".