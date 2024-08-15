ليس فينيسيوس جونيور .. دوري روشن يستهدف ضم نجم جديد في ريال مدريد!

هل ينجح صندوق الاستثمارات في ضم نجم ريال مدريد؟

يستهدف دوري روشن السعودي نجمًا جديدًا داخل نادي ريال مدريد الإسباني من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الأخبار التي انتشرت حول رغبته في التعاقد مع فينيسيوس جونيور.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن النادي الأهلي يستهدف التعاقد مع فينيسيوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل مليار يورو.

وكشفت شبكة "Ge Globo" البرازيلية عن أن دوري روشن يستهدف التعاقد مع إيدر ميليتاو من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية.

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وأوضحت الشبكة أن صندوق الاستثمارات العامة يتفاوض حاليًا مع ممثلي ميليتاو من أجل الانتقال إلى أحد أندية دوري روشن خلال الوقت الحالي.

ورغم عدم الكشف عن الفريق الذي سيتعاقد مع ميليتاو، إلا أن المفاوضات مستمرة حاليًا لإتمام الصفقة، ولكن هناك بعض التحديات أمام الصندوق لإتمامها.

ولعل أبرز التحديات هو عقد ميليتاو الذي ينتهي في صيف 2028، بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي والبالغ 500 مليون يورو، حيث يبحث صندوق الاستثمارات للوصول إلى اتفاق مع اللاعب وريال مدريد حاليًا.