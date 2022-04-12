ليس فنيًا .. لهذا السبب يستهدف الدوري السعودي ميسي ورونالدو وسواريز

تعرف على سبب رغبة الدوري السعودي في استقطاب النجوم

كشف الإعلامي الرياضي عادل بابكير، عن الهدف وراء رغبة أندية الدوري السعودي للمحترفين، في التعاقد مع أشهر نجوم العالم، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز.

وانتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، التي تؤكد على تقديم نادي النصر لعرض مغري، من أجل ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد بابكير خلال تغريدة نشرها على حسابه عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، على أن الهدف وراء تلك الصفقات ليس فنيًا بل من أجل الترويج للسياحة ومشاريع المملكة العربية السعودية.

معلومة ..

صفقات اللاعبين العالميين إن تمت

فالهدف منها ليس فنيا .. بقدر ما هو ترويج للسياحة والمشاريع الحالية والمستقبلية في المملكة

وتسليط الضوء بشكل أكبر على الدوري السعودي

فمثل هؤلاء اللاعبين سيرفعون من القيمة النوعية والمادية للدوري🤍 pic.twitter.com/jsMCYVlgWW — عادل بابكير (@adel_babkair) December 4, 2022

وجاء نص ما كتبه بابكير كالآتي: "معلومة؛ صفقات اللاعبين العالميين إن تمت، فالهدف منها ليس فنيًا، بقدر ما هو ترويج للسياحة والمشاريع الحالية والمستقبلية في المملكة".

وتابع: "وتسليط الضوء بشكل أكبر على الدوري السعودي، فمثل هؤلاء اللاعبين سيرفعون من القيمة النوعية والمادية للدوري".