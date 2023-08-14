ليس فقط نيمار .. برازيلي جديد في صفوف الهلال!

ملف الصفقات لم يغلق بعد في الفريق السعودي

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يبدو أن صدمة خسارة نهائي بطولة كأس الملك سلمان العربية أمام النصر دفع إدارة الهلال للتحرك بسرعة وجدية للتعاقد مع المزيد من اللاعبين الأجانب بعد الرباعي روبن نيفيش وخاليدو كوليبالي ومالكوم وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

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الزعيم وخلال الـ48 ساعة الأخيرة تحرك بقوة لحسم التوقيع مع نيمار نجم باريس سان جيرمان وألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام، وقد بات قريبًا من ضم اللاعبين.

نيمار لن يكون البرازيلي الوحيد في صفوف الفريق السعودي، إذ أشار الخبير في سوق الانتقالات، رودي جاليتي، إلى أن النادي أضاف آيرتون لوكاس ظهير أيسر فلامنجو لقائمة أهدافه هذا الصيف.

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الهلال يُعاني من نقص في خانة الظهير الأيسر بعد تراجع مستوى ياسر الشهراني وغيابه الطويل الموسم الماضي بسبب الإصابة، وقد اتجه النادي للخارج بعدما فشل في ضم متعب الحربي من الشباب.

لوكاس كان قد انضم إلى فلامنجو نهائيًا قادمًا من سبارتاك موسكو في يناير 2023، وذلك بعدما لعب له معارًا بداية من إبريل 2022.

جاليتي أشار عبر تويتر إلى أن المفاوضات متقدمة جدًا بين الهلال وصاحب الـ26 عامًا، رغم أن بعض المصادر تحدثت عن استهداف الفريق السعودي للفرنسي لوكاس ديني لاعب أستون فيلا الإنجليزي.

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