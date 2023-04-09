ليس فقط كرة القدم .. السعودية تُغري بنزيما بحافز إضافي

الحديث كان عن الاتحاد كوجهة محتملة للمهاجم الفرنسي ثم دخل الهلال على الخط، فبعيدًا عن الأموال، ماذا اشتمل العرض السعودي لكريم بنزيما؟

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بعدما كانت التقارير تتحدث بثقة خلال الأسابيع الماضية عن قدوم الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم ريال مدريد الإسباني، للدوري السعودي في الصيف المقبل، فقد طرأ جديد على مستقبل المتوج بالكرة الذهبية 2022م.

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الفرنسي دخل بالفعل الفترة الحرة في عقده مع النادي الملكي، والحديث عن رحيله جاء بعد تراجعه الملحوظ بعد كأس العالم قطر 2022 في ظل الأزمة التي نشبت بينه وبين مدرب منتخب بلاده ديدييه ديشان واستبعاده من الحدث العالمي.

لكن وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن الأسابيع الثلاثة الأخيرة واستفاقة اللاعب من جديد، جعلت جميع مسؤولي ريال مدريد في إدارة التخطيط يتفقون على ضرورة التجديد لبنزيما لموسم آخر على الأقل، مشيرة إلى أنها رغبة المهاجم أيضًا.

أما عن موقفه من العرض السعودي، فأوضحت الصحيفة أن بنزيما لم يرفض بشكل نهائي، إنما طلب تأجيل الخطوة، في انتظار عرض مرضٍ من قبل النادي الإسباني.

وكشفت "ماركا" عما تضمنه العرض السعودي، الذي لم يغر بنزيما بالأموال فقط كما فعل مع كريستيانو رونالدو، إنما تضمن كذلك إنشاء أكاديمية لكرة القدم تحمل اسم المهاجم الفرنسي وصورته، مع وعود بإمكانية الاتفاق على ما هو أكثر من ذلك.

جدير بالذكر أن كريم بنزيما قاد ريال مدريد مؤخرًا للتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة، بعد إحرازه لهاتريك من أصل رباعية نظيفة أحرزها فريقه.

Shahid