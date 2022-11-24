ليس فقط في الملاعب .. مونديال قطر يحطم الأرقام في عالم الموسيقى!

نجاح كبير لنسخة كأس العالم العربية حتى الآن

يحقق كأس العالم قطر 2022 حتى الآن نجاحاً ساحقاً بعد مرور أربعة أيام، وليس فقط في عالم كرة القدم ولكن انتقل الأمر كذلك لعالم الموسيقى والفن.

منصة "يوتيوب" الشهيرة للفيديوهات تملك خاصة تعرف بمسمى الأكثر مشاهدة في الأيام والساعات الماضية، والمثير أن المركز الأول والثاني كان من نصيب المونديال القطري.

الفيديو الأكثر مشاهدة كان لحفل افتتاح البطولة مساء الأحد الماضي على ملعب البيت، والذي شهد عديد الفقرات المميزة، وحضور الممثل الشهير مورجان فريمان.

المركز الثاني لأكثر الفيديوهات رواجاً كان من نصيب المونديال أيضاً، وكان للأغنية الرسمية التي افتتحت بها البطولة "The Dreamers" من غناء جانج كوك وفهد الكبيسي، والتي تخطت المشاهدات الخاصة بها العشرة ملايين عبر حسابات البطولة الرسمية.

يذكر أن تم إطلاق مجموعة متنوعة من الأغنيات لمونديال 2022 حتى الآن مثل "The Dreamers"، وأغنية للشاب خالد، وأخرى لمالوما وميريام فارس.