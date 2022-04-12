ليس فقط ريال مدريد.. الكحوليات تمنع مبابي من الظهور في كأس العالم!

مبابي يريد أن يحافظ على صورته الخاصة أمام الجماهير

منذ انطلاق بطولة كأس العالم، اتبع كيليان مبابي نمطًا واضحًا وهو عدم الظهور علنًا في المؤتمرات الصحفية، نجم باريس سان جيرمان لا يريد أن يُسأل عن مستقبله، وبالتالي يشتت عن محاولة التركيز في المونديال.

وقرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تحمل الغرامات التي يجب أن يدفعها هؤلاء اللاعبون الذين يرفضون التحدث بعد أن تم اختيارهم كأفضل لاعب في المباراة، وهو الأمر الذي حققه مبابي مرتين بالفعل.

لكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت عن سبب جديد جعل كيليان يمتنع عن الحضور، وهو محاولة نجم الديوك في الابتعاد عن الارتباط مع "Budweiser" وهي شركة الجعة التي ترعى بطولة كأس العالم قطر 2022.

وأضافت الصحيفة أن مبابي حاول أن يخفي ماركة الكحول في كل مرة يحصل فيها على جائزة رجل المباراة، حيث أنه مطالب بعدم الإعلان عن العلامات التجارية للوجبات السريعة أو المراهنات الرياضية أو المشروبات الكحولية.

وأوضح تقرير صحيفة "آس" أن مبابي يتعامل مع الأمر بمنطلق فلسفي يخص العديد من اللاعبين الفرنسيين الشبان، وهو تجنب الترويج لهذه المنتجات لأنها تضر بصورتهم الخاصة.

وأكد التقرير أن مبابي لا ينوي التواجد في أي مؤتمر صحفي في الفترة المتبقية من كأس العالم، مدركًا أن أي كلمة أو إيماءة أو حتى عبارة سيتم تفسيرها، ولكن هدفه الوحيد حاليًا هو الفوز بكأس العالم.