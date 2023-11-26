ليس فقط بيلينجهام .. رودريجو يعادل رقم تاريخي لكريستيانو رونالدو!

رودريجو على أول طريق أساطير ريال مدريد....

نجح رودريجو، لاعب ريال مدريد في معادلة رقم كريستيانو رونالدو، أسطورة الفريق الملكي، بعدما تمكن النجم البرازيلي من تسجيل هدفين، وصناعة هدف أمام قادش.

وفاز ريال مدريد، على قادش بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني، ليصل الميرينجي إلى صدارة ترتيب الدوري بشكل مؤقت بعد حسم المباراة.

وشهدت المباراة، تألق الثنائي رودريجو، وجود بيلينجهام، وتمكن الأخير من تحقيق رقم قياسي تفوق به على أساطير الفريق الملكي. (لمزيد من التفاصيل).

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بينما استطاع رودريجو صاحب الـ 22 عامًا، معادلة الرقم التاريخي لكريستيانو مع ريال مدريد، بعدما نجح في المساهمة في ثلاثة أهداف على الأقل في آخر مباراتين على التوالي في الدوري.

ويعتبر اللاعب صاحب الـ 22 عامًا، هو ثالث لاعب ينجح في القيام بمثل ذلك الإنجاز، سبقه من قبل الأسطورة كريستيانو رونالدو، ومعه المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

وتطور رودريجو بشكل كبير، إذ نجح في تسجيل سبعة أهداف في آخر مباراتين له في الدوري، وهو ما يمثل حولًا مذهلًا خاصة بعد البداية الضعيفة في أول الدوري، والتي سجل خلالها هدفين في 12 مباراة.