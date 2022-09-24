"ليس فقط العويس .. هذا اللاعب أيضًا من إيجابيات مواجهة الإكوادور"

المنتخب السعودي تعادل سلبيًا مع نظيره الإكوادوري

أبدى الناقد الرياضي عماد السالمي اندهاشه من النظرة التشاؤمية تجاه المنتخب السعودي وحظوظه في نهائيات كأس العالم 2022 عقب التعادل الودي سلبيًا مع الإكوادور مساء أمس في إسبانيا.

الأخضر لم يُقدم الأداء المطلوب وقد واجه انتقادات لاذعة من عديد الصحفيين والجماهير، فيما حظي حارس مرماه محمد العويس على نصيب الأسد من الإشادة والإعجاب بعد أدائه المذهل وتصدياته الممتازة لهجمات الإكوادور.

السعودية خاضت 3 مباريات ودية حتى الآن بعد إعلان قرعة المونديال، وقد خسرت الأولى والثانية أمام فنزويلا وكولومبيا بهدف نظيف وتعادلت أمس في الثالثة، فيما ستلعب أمام أمريكا يوم الثلاثاء القادم قبل العودة إلى البلاد واستئناف دوري روشن السعودي بمباريات الجولة التاسعة والتي تتضمن قمة النصر والاتحاد في الرياض دوري روشن السعودي بمباريات الجولة التاسعة والتي تتضمن قمة النصر والاتحاد في الرياض.

Shahid Shahid

السالمي وخلال حديثه في برنامج "أكشن مع وليد" أكد أن مواجهة إكوادور حملت العديد من الإيجابيات للأخضر، وقد علل وجود السلبيات بمواجهة فريق أقوى.

إذ قال "علينا أن نعي أننا نواجه منتخب إكوادور التي تعادل مع الأرجنتين والبرازيل ويضم نجومًا كبار لهم ثقلهم، علينا أن نعلم أن المستوى الذي رأيناه في المباراة هو ذاته الذي سنشاهده في كأس العالم، ما المطلوب من رينارد أكثر مما فعل اليوم".

تابع "الإيجابيات عديدة اليوم وأكثر من السلبيات، منها الضغط العالي الذي حرم الإكوادور من بناء اللعب من الخلف، وأسلوب لعب المنتخب يُشبه الأرجنتين والمكسيك خاصة في نقطة السرعة، تلك إيجابية من الإيجابيات التي كانت واضحة جدًا خاصة في الشوط الأول ويُشكر عليها المدرب".

تابع "إيجابية أخرى تتلخص في مستوى حارس المرمى العويس الذي ربح رينارد رهانه عليه، المدرب قاوم كل الضغوطات الإعلامية التي كانت تُحاول إعادة المعيوف وأصر على بقاء العويس وهذا نجاح كبير له، كذلك الانضباط الكبير داخل الملعب من جميع اللاعبين.

"لاعب آخر من إيجابيات مباراة اليوم وهو سعود عبد الحميد، المدرب رينارد قدم لنا ظهيرًا مميزًا بعدما ظننا أن هذا المركز أصبح حكرًا على محمد البريك وسلطان الغنام، عبد الحميد لعب مباراة كبيرة اليوم في مواجهة لاعب خطير هو بيرفيس إستوبينيان الظهير الأيسر لإكوادور".

أتم "السلبيات موجودة بالتأكيد وهذا طبيعي لأننا نواجه منتخبًا أفضل منا، وهي مثل خسارة المواجهات الفردية البدنية وغياب التركيز الذهني في بعض اللحظات، تلك السلبيات لا يتحملها رينادر بل اللاعب السعودي الذي يجب أن يعمل على نفسه جيدًا ليُحسن تلك النقاط لديه".

يُشار إلى أن السعودية وقعت في مجموعة صعبة في مونديال قطر 2022، حيث ضمت بجانبه الأرجنتين والمكسيك وبولندا.