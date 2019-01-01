ليس فقط أفضل لاعب في أفريقيا.. إطلاق اسم محمد صلاح على نوع جديد من النمل

طبيب مصري يطلق اسم محمد صلاح على نوع جديد من النمل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

ذكر موقع ليفربول إيكو الإنجليزي أن طبيب مصري يدعى مصطفى شرف قد أطلق اسم محمد صلاح على أحد الأنواع الجديدة التي اكتشفها من النمل. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان العالم المصري المقيم في سلطنة عمان قد نجح في اكتشاف نوع جديد من النمل، يعيش في المناطقي المظللة بالشجيرات الصغيرة والعشب.

وفور اكتشافه ذلك، قرر شرف تسمية هذا النوع من النمل باسم محمد صلاح، كتكريم للأسطورة المصرية الذي يلعب في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وعرض شرف هذا النوع الجديد من النمل بعد إطلاق اسم محمد صلاح عليه في أحد المتاحف في مدينة ليفربول، مما زاد من شعبية الواقعة.

وذكر موقع ليفربول إيكو إن إطلاق اسم صلاح على أحد أنواع النمل يبدو غريبًا إلى حد ما، نظرًا لكون النمل معروفًا بالبطئ الشديد بينما يتميز النجم المصري بالسرعة الفائقة.

يذكر أن محمد صلاح يحتل حاليًا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، كما توج قبل أسبوع بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني تواليًا.