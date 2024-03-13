"ليس غبيًا ليطلب مني ذلك".. كلوب يكشف كواليس محادثته المثيرة مع رجل ليفربول المستقبلي

"هل يمكنك أن تتخيل أنني غيرت رأيي؟"

يتمسك الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بقراره النهائي بشأن الرحيل عن قلعة الآنفيلد في نهاية الموسم الجاري.

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وكانت إدارة نادي ليفربول، قد أعلنت أمس الثلاثاء، التعاقد رسميًا من مايكل إدواردز، لتولي منصب مدير عمليات كرة القدم داخل قلعة "الآنفيلد"، بدءًا من الموسم المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسئل كلوب عما إذا كان إدواردز قد طالبه بالتراجع عن الاستقالة في نهاية الموسم، ليرد حاسمًا: "لا، مايكل ليس غبيًا، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لشخص يشغل منصبه".

وأضاف: "نعم أجريت محادثة مع مايكل، لدينا علاقة جيدة حقًا، لكن هذا ليس موضوعًا للحديث عنه. هل يمكنك أن تتخيل أنني غيرت رأيي؟ بالطبع لا".

وتابع كلوب: "سيكون الأمر مثلما قلت من قبل بشأن عدم وجود أي نادٍ آخر في إنجلترا، ثم وقعت في العام المقبل مع جيراننا أو أي فريق إنجليزي آخر. هذا جنون".

وأردف: "لا أقول أي شيء دون تفكير مسبق. أريد فقط أن يقوم النادي بعمل جيد قدر الإمكان، أنا متأكد حقًا من أن ليفربول لديه أساس جيد مع الأشخاص المناسبين المسؤولين ومايكل هو الخيار الأفضل".

وأعرب كلوب عن تفاؤله بمسار النادي تحت قيادة إدواردز، قائلًا: "ليفربول في مكان جيد حقًا. بالطبع، لن يقيس الناس ذلك إلا في نهاية الموسم عندما يلقون نظرة على ما حققناه حقًا، لكن هذا ليس مهمًا للمستقبل، المهم هو جودة اللاعبين وهيكل الفريق ولهذا أرى أنه الوقت المناسب للرحيل عن الآنفيلد".