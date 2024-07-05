ليس سيبايوس .. ريال مدريد يطلب من لاعب وسطه البحث عن فريق آخر!

لم يستغل أي فرصة خارج النادي

بعد إعارة ثالثة على التوالي خارج ريال مدريد، يبحث رينيير جيسوس لاعب الفريق الإسباني عن تجربة أخرى خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

جيسوس انضم لريال مقابل 30 مليون يورو من فلامنجو البرازيلي خلال صيف عام 2020، ولم يشارك حتى الآن مع الفريق الأول، وأمضى عامين في بوروسيا دورتموند، وعامًا مع جيرونا، ولعب الموسم الماضي مع فروسينوني الإيطالي.

موقع "ريليفو" الإسباني قال إن جيسوس فشل في إحداث التأثير المطلوب في مختلف التجارب التي خاضها، وأنهى كل موسم لعبه على دكة البدلاء، مما دفع ريال مدريد للاستقرار على التخلص منه هذا الصيف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار إلى أن إدارة ريال طلبت من اللاعب الخروج على سبيل الإعارة أو الرحيل بشكل نهائي، بسبب خروجه تمامًا من حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للموسم الجديد، رغم حاجة الفريق للاعب وسط بعد اعتزال توني كروس واقتراب رحيل داني سيبايوس.

وسواء خرج اللاعب معارًا أو في صفقة بيع، سيكون من الصعب حصول ريال مدريد على مبلغ الـ10 ملايين يورو اللازم لتغطية دينه في صفقة اللاعب بالعامين الأخيرين من عقده مع النادي.

جدير بالذكر أن رينيير لعب 23 مباراة مع فروسينوني الموسم الماضي، وساهم بخمسة أهداف في 1107 دقيقة لعبها، ولكن النادي الإيطالي قرر عدم الاحتفاظ به، لتستمر رحلته في البحث عن فريق يساعده على إظهار موهبته بأفضل شكل ممكن.