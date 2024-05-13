ليس سافيتش أو ميتروفيتش .. أهلاوي يختار أفضل صفقة في الهلال ويؤكد: ساهم بـ40% من نقاطه!

الهلال تُوج بالدوري والسوبر هذا الموسم

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لاشك أن الحديث عن أفضل صفقة في الهلال هذا الموسم صعب جدًا، إذ يذهب البعض مع الهداف ألكسندر ميتروفيتش والبعض الآخر مع صانع الألعاب والمايسترو سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومجموعة تؤكد أنه مالكوم مفاجأة سوق الانتقالات السعيدة، لكن طارق كيال المسؤول السابق في الأهلي اختار لاعبًا آخر تمامًا.

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طارق كيال لاعب الأهلي والمنتخب السعودي السابق، المشرف السابق على الأخضر والفريق الجداوي، أكد أن حارس المرمى المغربي، ياسين بونو، هو أفضل صفقة للهلال هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه ساهم بـ40% من نقاطه في دوري روشن السعودي.

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إذ قال خلال ظهوره في برنامج كورة "بونو منح الهلال قوة كبيرة، أراه ساهم بأكثر من 40% من نقاط الهلال، أنقذ الفريق في مباريات كثيرة وحولها من خسائر إلى انتصارات، بونو كان مفتاح فوز الهلال في العديد من المباريات، وذلك بتصديه للفرص الخطيرة ومنح فريقه الفرصة للعودة".

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أضاف "بونو حارس وليبرو، يُجيد التمرير ويُتقن تغطية الفجوات في خط الدفاع، يتقدم كثيرًا للأمام ويُفسد هجمات المنافسين. بونو نافس على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم، يمتاز بالهدوء حتى في أصعب الأوقات وحين يُخطئ، تأثيره قوي في زملائه، اللاعب أعطى دفاع الهلال قوة كبيرة وطمأنهم كثيرًا. بونو مكسب كبير للهلال وبرأيي أنه أحسن صفقة للنادي في هذا الموسم".

يُشار إلى أن بونو حظي بمسيرة ممتازة مع إشبيلية وقد رُشح للانتقال إلى ريال مدريد قبل أن يبدأ مغامرته مع الهلال بداية الموسم الجاري.

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