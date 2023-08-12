ليس ساحرًا ويحتاج إلى الوقت .. اصبروا على هاري كين يا بايرن ميونخ!

من الصعب الحكم على كين في أول مباراة..

شارك هاري كين، لأول مرة مع فريقه الجديد بايرن ميونخ، والذي انضم له صباح اليوم السبت، وكان ظهوره الأول في السوبر الألماني أمام لايبزيج، في المباراة التي خسرها الفريق البافاري بثلاثية.

وتعاقد الفريق البافاري، مع قائد المنتخب الإنجليزي، لحل أزمة مركز المهاجم الصريح الذي يعاني منها الفريق، بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي، وسيحمل كين على عاتقه مهمة إسعاد جماهير بايرن ميونخ.

وبالرغم من عدم ظهور أي تأثير لكين في مباراته الأولى، إلا أن المهاجم الإنجليزي مازال يحمل في جعبته الكثير ليقدمه رفقة فريقه الجديد.

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الصبر يا ميونخ فكين ليس ساحرًا!

سيكون من الظلم الحكم على هاري كين في مباراة الليلة، فاللاعب لم يشارك في أي تدريبات مع فريقه الجديد حتى الآن، ولم يحدث أي تفاهم بينه وبين زملائه الجدد.

كما أن اللاعب شارك في مباراة فريقه كان منهارًا فيها منذ الدقيقة الأولى، ولم يظهر أي لاعب من لاعبي الفريق البافاري بالمستوى المطلوب، فلماذا الحكم على كين الآن.

بحسب المعطيات فإن النجم الإنجليزي، يحتاج فقط إلى قليل من الوقت، والتأقلم مع زملائه ليعود هجوم بايرن ميونخ جبارًا كسابق عهده، مع وجود ساني، وكومان، وجنابري، وموسيالا، سيكون من الصعب إيقاف هجوم الفريق الألماني في الموسم الحالي.

وعلى الصعيد الشخصي، فإن هاري كين، يتوق شوقًا لمعانقة الألقاب للمرة الأولى في حياته، فهو الآن في أرض خصبة لتحقيق حلمه واعتلاء منصات التتويج، حتى وإن تأخر الأمر لنهاية الموسم، فمن المنتظر أن يقدم كين كل ما لديه لتحقيق حلمه الذي فشل فيه حتى الآن، وسيكون بايرن ميونخ هو طريقه لتحقيق هذا الحلم.

ماذا قدم هاري كين أمام لايبزيج؟

شارك هاري كين في المباراة، منذ الدقيقة 63 بواقع 27 دقيقة، لم الكرة خلالهم ثلاث مرات وبلغت دقة تمريراته 50%.