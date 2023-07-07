ليس ريال مدريد .. كيليان مبابي يُفضل الانتقال إلى هذا النادي في الدوري الإنجليزي!

مبابي يختار وجهته القادمة

بعد ريال مدريد وليفربول اقترن اسم آرسنال مؤخرًا بكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان مع وجود أقاويل كثيرة حول مستقبله الغامض.

وبحسب صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية لم يتقدم ليفربول بأي عرض لضم مبابي، حيث أن أي حركة من هذا القبيل ببساطة تتعارض مع خطط النادي في سوق الانتقالات.

وأشار التقرير إلى أن مبابي حال رغب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم من الأيام، سيختار الجانرز بسبب إعجابه بتطور فريق ميكيل أرتيتا، وخوض تحدي إعادة النادي إلى منصة التتويج بالدوري بعد غياب منذ 2003.

ريال مدريد هو النادي الأقرب للحصول على مبابي، لكن تدور الأزمة حول رغبة باريس سان جيرمان في بيعه هذا الصيف في حالة عدم موافقته على تجديد عقده، حيث لا ينوي النادي خسارته مجانًا في الصيف القادم.

في المقابل يرفض اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا الرحيل هذا الصيف حتى لا يخسر مكافأة الولاء المُقدرة بنحو 80 ميلون يورو.