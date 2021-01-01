ليس ريال مدريد.. بوتشيتينو يكشف "أسئلة" مبابي التي توضح وجهته المقبلة!

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شدد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على أن ناديه سيفعل كل ما في وسعه من أجل الإبقاء على كيليان مبابي في ملعب حديقة الأمراء.

الفشل الأوروبي لباريس سان جيرمان إن حدث هذا الموسم فإنه ينذر بإمكانية مغادرة مبابي للعاصمة الفرنسية وسط ارتباطه كثيرًا بريال مدريد على وجه التحديد.

صحيح أن صاحب الـ22 عامًا لا يزال عقده ممتدًا مع النادي الباريسي حتى 2022، لكن خطورة حقيقية ستواجه بي آس جي في فقدانه الصيف المقبل في كل الأحوال.

بوتشيتينو بدوره في حديث للصحافة رد على رحيل مبابي حال الفشل الأوروبي بقوله "إنه سؤال يوجه إلى كيليان وليس لي".

كما أضاف "لقد قلت ذلك من قبل وأقوله الآن، سنبذل أنا والنادي قصارى جهدنا من أجل ضمان بقاء مبابي معنا لسنوات عديدة".

واختتم المدرب الأرجنتيني في هذا الصدد بقوله "بقيّ لدينا شهر من المنافسة في البطولات المختلفة لتحقيق أهدافنا المختلفة".

وربما ألمح بوتشيتينو إلى وجهة مبابي المقبلة، عندما كشف النقاب عن أسئلة كثيرة من الدولي الفرنسي عن الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي عمل به الأرجنتيني كمدرب لتوتنهام وساوثامبتون.

مدرب السبيرز الأسبق واصل "كيليان يسأل عن إنجلترا وكيف هي كرة القدم والعقلية والثقافة هناك".

وتابع "إنه يبلغ من العمر 22 عامًا فقط ولكنه ناضج جدًا، واثق من موهبته ومنفتح على الثقافات الأخرى".

وأتم "يمكنه التحدث بالفرنسية بالطبع، ولكنه يستطيع أيضًا التحدث باللغة الإنجليزية والإسبانية بطلاقة، أتحدث معه باللغتين الإنجليزية والإسبانية، الإنجليزية أكثر من الإسبانية".

الجدير بالذكر أن مبابي يلقى اهتمامًا من ليفربول على وجه التحديد من ضمن فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، مع أحاديث عن دخول مانشستر يونايتد في السباق أيضًا.