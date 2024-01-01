"ليس ريال مدريد" .. باريس سان جيرمان يخشى هذا النادي في مستقبل مبابي!

النادي الباريسي يرى خطورة كبيرة!

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن شعور باريس سان جيرمان بخطورة كبيرة حول مستقبل لاعبهم الأبرز كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت الصحفي لويك تانزي العامل في صحيفة "ليكيب"، والذي أكد أن مخاوف باريس سان جيرمان لا تتعلق بريال مدريد.

وأوضح لويك أن الخطر قادم من قبل ليفربول الإنجليزي قائلًا: "لقد أرادوا ضمه منذ أن كان في صفوف موناكو، كلوب ذهب لرؤيته وتفاوضا سويًا وهما على الطائرة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "هناك علاقة بينه وبين ليفربول وكلوب بالفعل، وربما يكون لديهم فرصة في الحصول على خدماته في المستقبل القريب".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

جدير بالذكر أن عقد مبابي في صفوف باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وبه بند يسمح بالتمديد لموسم آخر لكنه أعلن عن عدم وجود رغبة لديه في تفعيله.