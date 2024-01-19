ليس رومارينيو .. الشباب يطلب التعاقد مع محترف الاتحاد

الشباب يشعل الميركاتو الشتوي الحالي

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يبدو أن نادي الشباب السعودي؛ هو من سيخطف الأنظار من جميع فرق المملكة، فيما تبقى من الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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الساعات الماضية شهدت أنباءً قوية، عن اقتراب الشباب، من التعاقد مع المدير الفني البرتغالي الكبير جوزيه مورينيو، بالإضافة إلى الإيفواري سيكو فوفانا، متوسط ميدان نادي النصر السعودي، وجناح نابولي الإيطالي ماتيو بوليتانو.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الجزيرة"، مساء اليوم الجمعة، عن محاولات من الليث الشباب؛ للتعاقد مع أحد محترفي نادي الاتحاد السعودي، في الشتاء الحالي.

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الصحيفة كشفت عن إرسال مجلس إدارة نادي الشباب، خطابًا إلى الاتحاد؛ يطلب فيه شراء الستة أشهر الأخيرة من عقد الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.

جروهي ليس الاسم الاتحادي الأول، الذي يرتبط بالانتقال إلى صفوف فريق الكرة بنادي الشباب، خلال الميركاتو الشتوي الحالي؛ حيث سبقه مواطنه البرازيلي رومارينيو.

جدير بالذكر أن جروهي، تلقى عرضين من جريميو وسانتوس البرازيليين؛ مع رغبة قوية من نادي الاتحاد، في الاستغناء عنه، في الشتاء الحالي، بعد 5 سنوات مع الفريق الأول لكرة القدم.

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