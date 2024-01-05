ليس راموس .. ريال مدريد يستهدف التعاقد مع مدافع إشبيلية

إدارة ريال مدريد تريد ضخ دماء جديدة في صفوف الفريق...

كشفت تقارير صحفية عن رغبة إدارة ريال مدريد، في التعاقد مع خوانلو سانشيز، مدافع إشبيلية في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتستهدف إدارة ريال مدريد، ضخ دماء جديدة في صفوف الفريق، خاصة في مركز الظهير الأيمن، لتقليل معدل الأعمار في هذا المركز، بسبب اعتماد كارلو أنشيلوتي على كارباخال صاحب الـ 31 عامًا، ولوكاس فاسكيز صاحب الـ 33 عامًا.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تتابع سانشيز صاحب الـ 20 عامًا، ليكون بديلًا لداني كارباخال، ويتنافس معه، خاصة مع قدرة اللاعب على اللعب في أكثر من مركز.

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وأشار التقرير إلى أن العائق الوحيد في سبيل التعاقد مع اللاعب هو الشرط الجزائي البالغ 20 مليون يورو، ولكن إدارة الفريق تريد ضمه بمبلغ أقل من ذلك، إذ تسعى لتوفير كافة الموارد المالية لحسم صفقة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

بدأ خوانلو مع إشبيلية منذ أن كان ناشئًا، قبل أن يخرج في فترات إعارة قبل أن يعود ويشارك هذا الموسم في 21 مباراة بكافة المسابقات نجح خلالهم في صناعة ثلاثة أهداف.