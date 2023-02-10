ليس راشفورد .. صاحب احتفال "القوة العقلية" يخرج عن صمته

الواقعة تعود إلى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في 2014

أصبح احتفال النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد أحد أهم الماركات المسجلة في أوروبا هذا الموسم، ولكن من هو بطلها الحقيقي؟

مهاجم مانشستر يونايتد اشتهر هذا الموسم باحتفال واحد وهو الإشارة إلى عقله بعد تسجيل الأهداف في شباك المنافسين، ليؤكد أن السبب وراء ذلك هو شعوره بالقوة العقلية تحت قيادة المدرب إريك تين هاج.

وهو ما كرره جادون سانشو جناح الشياطين الحمر بعد تسجيله هدف التعادل لفريقه أمام ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي، كما أن بوكايو ساكا جناح آرسنال فعلها أكثر من مرة.

ولكن صحيفة "ديلي ميل" أكدت أن لاعب التنس السويسري ستان فافرينكا هو صاحب هذا الاحتفال، حيث قام به بعد انطلاقته غير المتوقعة نحو الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة في عام 2014.

واستخدم فافرينكا هذه الإشارة للتعبير عن تفوقه على كافة المصاعب العقلية للتغلب على الثنائي رافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش في طريقه للفوز بالمسابقة.

وقال السويسري في تصريحات لـ"ديلي ميل":"أنا معجب بماركوس راشفورد ويشرفني قيامه باقتباس احتفالي".

جدير بالذكر أن صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكدت في وقت سابق أن راشفورد تقدم بطلب إلى مكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة لوضع علامة تجارية خاصة بهذا الاحتفال عن طريق تصميم صورة ظلية له.