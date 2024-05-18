"ليس حكم الساحة" .. المريسل يطالب بمعاقبة "صاحب الأزمة" في مباراة النصر والهلال!

أخطاؤه كثرت في دوري روشن السعودي..

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شنّ الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، هجومًا على الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان، الذي أدار تقنية الفيديو في مباراة الديربي بين النصر والهلال، في دوري روشن السعودي.

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وانتزع الهلال تعادلًا ثمينًا مع مضيفه النصر بنتيجة (1-1)، في قمة الجولة 32 من الدوري السعودي، التي أقيمت على ملعب الأول بارك، وجاء الهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 90+10، ليحافظ الأزرق على آماله في إنهاء الدوري بلا هزيمة، بعدما حسم اللقب للمرة الـ19 في تاريخه.

ونشر المريسل رسالة عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "الحكم الروماني أوفيديو هاتيغان عليه عدد من الملاحظات سواء كان حكم ساحة او حكم فار في بعض المباريات التي يقودها ، فلماذا يتم الإستعانة فيه و هذه الاخطاء تصدر منه؟ دائرة التحكيم تعاقب الحكم المحلي إذا ارتكب اخطاء بعدم ادارة المباريات فلماذا لا نتجاهل مثل هؤلاء الحكام ان أخطئوا؟"

وشهدت ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الإسباني جوزيه مارتينيز، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، حالة واسعة من الجدل، بين قانونية احتسابها من عدمها، بداعي المنطقة التي شهدت وقوع مخالفة السنغالي ساديو ماني، بضرب وجه المدافع سعود عبد الحميد التي كانت في محيط منطقة الجزاء.

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ورفع الهلال رصيده إلى 90 نقطة من 32 مباراة، ليحافظ على فارق الـ12 نقطة مع النصر الوصيف، فيما تأهل الفريقان إلى بطولتي دوري النخبة الآسيوية وكأس السوبر السعودي في الموسم المقبل.

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