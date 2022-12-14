"ليس جاهزًا عقليًا أو جسديًا" .. تين هاج يفسر غياب نجم مانشستر عن التدريبات

إريك تين هاج فسر سبب غياب أحد نجوم مانشستر يونايتد عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.

أكد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن غياب جادون سانشو جناح الفريق عن معسكر "الشياطين الحمر" في إسبانيا جاء لأن اللاعب ليس جاهزًا جسديًا أو عقليًا بعد للعودة.

سانشو كان يعمل في هولندا منذ فترة مع مدربين يثق فيهم تين هاج، حيث لم يركل الجناح الإنجليزي الكرة مع مانشستر يونايتد من 22 أكتوبر بسبب المرض، كما غاب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عن المعسكر التدريبي لناديه في إسبانيا وذلك بعد استبعاده من تشكيل منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022.

وقرر سانشو الشهر الماضي تعطيل كافة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للتركيز على عائلته والنصف الثاني من الموسم مع مانشستر يونايتد.

تين هاج قال عن وضعية سانشو في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "لقد أجريت عدة محادثات معه، ولا أعتقد أنه سيعود خلال الأسبوع الحالي، لا".

وأضاف: "في بعض الأحيان تكون هناك ظروف تتعلق باللياقة البدنية والمزاج، الآن هو في برنامج لرفع لياقته، وهدفنا هو استعادته في أسرع وقت ممكن، لكن لا يمكنني التكهن بموعد ذلك".

واختتم تين هاج عن غياب سانشو عن معسكر إسبانيا: "لم يكن لائقًا بما يكفي ليكون هناك، سواء جسديًا أو عقليًا".

في الوقت الحالي، سيكون على مانشستر يونايتد الانتظار، وأن يكون سانشو خارج دائرة الضوء من أجل العودة إلى أفضل حالاته داخل وخارج الملعب.