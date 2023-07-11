ليس توتنهام فقط .. "سبايدر مان" يحدد فريقه المفضل بين برشلونة وريال مدريد

توم هولاند يحسم الجدل!

كشف الممثل الإنجليزي توم هولاند نجم سلسلة أفلام "سبايدر مان" الحالي عن فريقه المفضل في الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.

جاء هذا خلال تصريحات مع برنامج "أون بيربوس"، وذكر خلالها أنه لديه أصدقاء يشجعون برشلونة وريال مدريد.

وقال هولاند: "العديد من أصدقائي هم من إسبانيا، بالتحديد من برشلونة، وهناك صديق واحد فقط من مدريد".

وأضاف: "لقد كنت دائمًا مشجعًا كبيرًا لبرشلونة لأنني اعتدت على الذهاب إلى هناك طوال الوقت وأنا طفل".

وأكمل: "في بعض الأحيان في نهاية الأسبوع كنت أقول لوالدي إنني ذاهب إلى منزل أحد الأصدقاء، وكنت أذهب إلى برشلونة".

جدير بالذكر أن توم هولاند لا يخفي حقيقة أنه أحد مشجعي توتنهام الإنجليزي واعترف عدة مرات بصعوبة دعم الفريق اللندني لنتائجهم المحبطة.