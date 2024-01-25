ليس توتنهام .. ثلاثي إنجليزي يتصارع على نجم الاتحاد!

هل يرحل نجم الاتحاد إلى الدوري الإنجليزي؟

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تلقى أحد نجوم نادي الاتحاد المحترفين، اهتمامًا من 3 أندية إنجليزية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل الحصول على خدماته.

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ويحاول نادي الاتحاد حاليًا التخلص من ثنائي أجنبي على أقل تقدير، من أجل الاستقرار على 8 لاعبين محترفين فقط، في ظل امتلاك الفريق 10 لاعبين محترفين.

وأشار الإعلامي إكرم كونور عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن البرتغالي جوتا جناح الاتحاد، يلقى اهتمامًا من 3 أندية إنجليزية.

وأضاف كونور أن الثلاثي أستون فيلا ووست هام وولفرهامبتون مهتمين بصاحب الـ24 عامًا جوتا، من أجل التعاقد معه خلال الوقت الحالي.

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وكان توتنهام مهتمًا بالتعاقد مع جوتا في بداية فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ولكن الصفقة لم تتم، ليلقى اللاعب اهتمامًا من أندية إنجليزية أخرى.

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