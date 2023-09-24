ليس بيكهام .. الكشف عن الشخص الذي اقنع ميسي بالانضمام إلى إنتر ميامي

ليس بيكهام من اقنع ميسي بالانضمام إلى الدوري الأمريكي...

انضم ليونيل ميسي، إلى الدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد مسيرة مليئة بالبطولات والنجاحات في أوروبا.

وسرعان ما تأقلم ميسي على الأجواء مع فريقه الجديد، وساهم في تحقيق أول لقب في تاريخ النادي بعد الفوز بكأس الدوريات الأمريكية، وحصوله على لقب هداف البطولة.

ساهم ديفيد بيكهام، أسطورة الكرة الإنجليزية السابق، وأحد ملاك النادي، والرئيس الحالي في إقناع البرغوث الأرجنتيني، بالانضمام إلى إنتر ميامي، ولكن اتضح أنه ليس السبب الرئيسي في وصول ميسي إلى الولايات المتحدة.

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وكشف جيم كيرتن رئيس نادي فيلادلفيا، أن بيكهام ليس السبب الأساسي في انضمام ميسي إلى إنتر ميامي، وقال: "في بعض الأحيان ينسى الناس أن المدرب تاتا مارتينو كان القطعة الأساسية في انضمام ميسي إلى إنتر ميامي".

وواصل: "انضم بوسكيتس وألبا إلى الفريق بسبب وجود تاتا أيضًا، إنه بالنسبة لهم القائد كما أنه مدرب وشخص مذهل، عندما ترى كيف يتفاعل معه اللاعبين ستعلم أن شخصيته مثل الأب تقريبًا، إنه يتمتع بعقلية مميزة في كرة القدم".

وتابع: "عندما تلعب أمام فريق يدربه تاتا مارتينو، فعليك أن تكون في وضع دفاعي لمدة 90 دقيقة، وذلك لأنهم لا يتوقفون عن الهجوم من الدقيقة الأولى حتى صافرة النهاية".