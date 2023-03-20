ليس بسبب التسلل .. قناة ريال مدريد تشكك في هدف كيسييه بسبب ليفاندوفسكي!

ريال مدريد يشكك في انتصار برشلونة!

يمر ريال مدريد بتخبط كبير في الأيام الماضية، بعد الهزيمة للمرة الثانية أمام غريمه التقليدي برشلونة في أقل من شهر، هزيمتين بشعار - ضربيتن في الرأس توجع-، ويبدو أن الهزيمة الثانية التى ابعد الفريق عن المنافسة على لقب الدوري، جاءت على رأس التحكيم الإسباني الذي يعيش تحت ضغط كبير بسبب قضية نيجريرا، والتى عكرة الصفو بين البرسا والريال في الأيام الماضية أيضًا.

خسرت ريال مدريد على ملعب الكامب نو (2-1) لم تكن تعنى نهاية المنافسة على الليجا، بل أكثر من ذلك حيث زادة الأحداث إثارة للجدل في المباراة بسبب الهدف غير المحتسب الذي سجله ماركو أسينسيو، والذي جعل النتيجة 1-2 لكن لصالح الجانب الأبيض، قبل أن يتم إلغائه بداعي التسلل، قبل أن تتغير النتيجة مجددًا لكن لصالح أصحاب الأرض.

ويبدو أن تسلل لم يكن واضحًا لكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الذي عبر عن شكوكه علنًا، وبينما تحدث المدرب الإيطالي عن شكوكه، فإن على تلفزيون ريال مدريد، كانت تلك الشكوك بمثابة يقين وغضب من أعمال التحكيم وتقنية حكم الفيديو المساعد خلال الكلاسيكو.

على تلفزيون ريال مدريد وجميع مشجعي ريال مدريد الذين أظهروا أيضًا غضبهم من ريكاردو دي بيرجوس بينجوتيسيا حكم المباراة، على منصات التواصل الاجتماعية.

تلفزيون ريال مدريد شككوا في خطوط حكم الفيديو المساعد واعتبرت قناة ريال مدريد التلفزيونية أن الخطوط التي رسمها حكم الفيديو المساعد مع كوندي وماركو أسينسيو غير صحيحة، لأن إشارة اللاعبين للتسلل غير صحيحة.

لم يشتكي تلفزيون ريال مدريد من هذا التسلل فحسب، بل اعتبروا أيضًا أن هدف فوز برشلونة ما كان ينبغي أن يحتسب لأن ليفاندوفسكي ارتكب خطأ في بداية الهجمة ولم يحتسب الحكم ولا حكم الفيديو المساعد أي شيء.

وبلغت الشكاوى من قناة ريال مدريد التليفزيونية ومن ريال مدريد ذروتها مع جافي الذي تدخل على داني سيبايوس بدون الكرة، بينما لم يقوم حكم الفيديو المساعد بإستدعاء الحكم لرؤية اللقطة مما تسبب في غضب كبير لجمهور ريال مدريد.