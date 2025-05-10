ليس بسبب التحكيم هذه المرة .. شكوى جديدة من برشلونة تخص مباراة إنتر

الفريق الكتالوني لم يتقبل الهزيمة بشكل طيب

كشف تقرير في الإعلام الكتالوني عن وجود حالة غضب من قبل إدارة برشلونة بسبب المعاملة التي تلقوها في ملعب "سان سيرو" أثناء قمة إنتر بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة خسر 4-3 عقب التمديد للأوقات الإضافية، 7-6 في المجموع، ضد النيراتزوري وسط احتجاجات قوية من الفريق الإسباني ضد الطاقم التحكيمي بقيادة البولندي سيمون مارشينياك.

وبحسب "Esport3" الكتالونية، غضبت إدارة برشلونة من المكان الذي خُصص للرئيس جوان لابورتا وبعثة برشلونة في مدرجات "المياتسا"، حيث تواجدوا وسط جماهير الفريق الإيطالي، بينما كانوا يفضلون غرفة خاصة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف التقرير إن لابورتا والمدير الرياضي ديكو وجول كوندي الغائب للإصابة تعرضوا للشتائم والاستفزاز طوال المباراة من قبل جماهير أصحاب الأرض، الأمر الذي بحسب التقرير لم يكن ليحدث لو خصص لهم مكانًا خاصًا في الغرف المغلقة للملعب.

وختم التقرير بأن إدارة إنتر تمت معاملتها بطريقة أفضل في برشلونة في لقاء الذهاب على الملعب الأولمبي، حيث جلسوا في المدرج الرئاسي، وقالت القناة الكتالونية إن هناك شعور بتعمد إهانة وإحراج إدارة برشلونة من نظيرتها في إنتر.