ليس بسبب الإصابة .. انتهاء موسم زكريا هوساوي رسميًا مع الاتحاد

تلقى نادي الاتحاد وخاصة مدربه نونو سانتو صدمة كبيرة مساء اليوم الأحد تمثلت بالإعلان رسميًا عن انتهاء موسم مدافع الفريق زكريا هوساوي، والغريب أن ذلك لم يحدث بسبب تعرضه للإصابة!
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هوساوي كان قد تعرض للطرد المباشر خلال مواجهة الاتحاد والشباب الأخيرة في دوري روشن السعودي لقيامه بالبصق على منافسه، وقد أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم توقيع عقوبة صادمة عليه.
اللجنة أعلنت إيقاف الظهير الأيسر لـ6 مباريات بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، بجانب تغريمه مبلغ 60 ألف ريال سعودي.
تلك العقوبة تعني انتهاء موسم اللاعب رسميًا مع ناديه، حيث لم يتبق للاتحاد سوى 6 مباريات في دوري روشن السعودي بعد خروجه من كأس خادم الحرمين الشريفين.
يُشار إلى أن العميد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مطارده النصر لكنه يستطيع زيادة الفارق إلى 6 نقاط حال هزم التعاون يوم الأربعاء القادم في القصيم.
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